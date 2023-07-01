В центре Зеленограда 2 июля полностью перекроют движение транспорта

Это связано с проведением полумарафона

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Движение транспорта на ряде центральных улиц московского Зеленограда будет полностью перекрыто в первую половину дня 2 июля в связи с проведением полумарафона. Об этом сообщается в субботу в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"2 июля с 09:00 до 13:00 будет закрыто движение на ряде улиц в районе Центрального проспекта. Это связано с проведением 26-го Зеленоградского полумарафона", - говорится в сообщении.

Согласно опубликованной в Telegram-канале инфографике, перекрытия будут действовать по следующим адресам: Савелкинский проезд - от Озерной аллеи до дома №4 по Савелкинскому проезду, Сосновая аллея - при движении в сторону Озерной аллеи от Савелкинского проезда до Озерной аллеи, Озерная аллея - от Сосновой аллеи до Каштановой аллеи и от Каштановой аллеи до Центрального проспекта, Березовая аллея - от Центрального проспекта до корпуса №451.