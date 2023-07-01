В Москве движение транспорта в Береговом проезде ограничат с 3 июля почти на 2,5 года

Это связано с проведением строительных работ

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Движение транспорта на участке Берегового проезда в Москве будет полностью перекрыто с 3 июля почти на 2 года и 4 месяца. Об этом сообщается в субботу в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"С 3 июля 2023 года до 31 октября 2025 года будет закрыт участок в Береговом проезде. Это связано с проведением строительных работ", - говорится в сообщении.

Согласно опубликованной в телеграм-канале инфографике, полное перекрытие в районе дома №3 будет действовать круглосуточно.