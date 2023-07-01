В Москве около 10 тыс. детей посетили уроки ЦОДД о безопасности дорожного движения

Особое внимание на занятиях уделяется ситуациям на регулируемых и нерегулируемых перекрестках, в слепых зонах, а также правилам пересечения дорог на велосипедах и средствах индивидуальной мобильности

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Сотрудники Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы с начала 2023 года провели 500 уроков по безопасности на дороге для 10 тыс. детей во всех районах Москвы. Об этом сообщается в субботу в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"С начала года ЦОДД провел 500 уроков для 10 тыс. детей в московских школах и детских садах", - говорится в публикации.

Уточняется, что занятия проходят в различных форматах, это квизы, квесты, лекции в классах и интерактивы во дворах. Особое внимание на занятиях уделяется ситуациям на регулируемых и нерегулируемых перекрестках, в слепых зонах, а также правилам пересечения дорог на велосипедах и средствах индивидуальной мобильности.

"Сейчас летние каникулы, дети больше времени проводят на улице, поэтому просим родителей обязательно рассказывать им о правилах поведения на дорогах. Это позволит избежать несчастных случаев", - отметил заммэра столицы Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в публикации.

Обратиться за проведением урока ЦОДД в школе или детском саду можно по почте: codd-lessons@transport.mos.ru.