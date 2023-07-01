Под Псковом на Кургане Дружбы установили новый памятный знак

По данным пресс-службы, около него теперь будут проходить ежегодные Международные встречи ветеранов и участников партизанского движения России, Белоруссии и Латвии

ПСКОВ, 1 июля. /ТАСС/. Памятный знак в честь партизан, которые в годы Великой Отечественной войны вместе сражались против немецких войск, открыли на территории мемориала "Курган Дружбы" в Себежском районе Псковской области. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

"На Кургане Дружбы состоялось открытие памятного знака "Курган Дружбы", который установлен на территории Себежского района прежде всего как память о прежнем Кургане Дружбы, созданном советскими партизанами 64 года назад и разрушенном в 2022 году в результате агрессивного отрицания собственной истории властями современной Латвии", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, у нового памятного знака будет теперь будут проходить ежегодные Международные встречи ветеранов и участников партизанского движения России, Белоруссии и Латвии. Конструкция монумента состоит из трех металлических плит, примыкающих друг к другу на треугольном основании, и символизирует костер, который является главным символом Кургана Дружбы.

"Созданный силами жителей Себежского района памятный знак "Курган Дружбы" обязательно будет местом концентрации общей исторической памяти потомков советских партизан России, Белоруссии и Латвии даже несмотря на то, что наш прибалтийский сосед отчаянно отгораживается от нас высоким и надежным забором", - говорится в сообщении.

В конце октября прошлого года ТАСС сообщал о том, что плиты на мемориале "Курган Дружбы" под Псковом, расположенном на границе России, Белоруссии и Латвии, были повреждены тяжелой техникой. Инцидент произошел на участке мемориала, находящемся в ведении Латвии. Мемориальные плиты были вырваны с применением тяжелой техники. Тогда вице-спикер Псковского областного собрания, руководитель регионального партийного проекта "Единой России" "Историческая память" Армен Мнацаканян назвал этот инцидент "очередной борьбой с памятниками, с исторической памятью и исторической правдой".

О Кургане дружбы

Курган дружбы - памятник героизму и мужеству русских, белорусских и латышских партизан, которые в годы Великой Отечественной войны вместе сражались против немецких войск. Он располагается на границе трех государств и представляет собой искусственно созданный холм. Земля, которая использовалась для создания кургана, была взята с мест захоронений или гибели бойцов и партизан Красной армии. К наивысшей точке холма ведут ступени, выстроенные из камня, которые стали продолжением аллей с трех сторон. С российской стороны наверх ведет кленовая аллея, с латвийской - липовая, с белорусской - березовая.