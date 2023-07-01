СМИ: большинство туристов, посетивших Анталью с начала года, были россиянами

Как сообщил телеканал Haber Global, число прибывших туда граждан РФ превысило 1,3 млн

АНКАРА, 1 июля. /ТАСС/. Среди туристов турецкой провинции Анталья в этом полугодии встречалось больше всего россиян. Число граждан РФ, прибывших туда в течение этого периода, превысило 1,3 млн, сообщил телеканал Haber Global со ссылкой на статистику Управления культуры и туризма данной провинции.

"Россияне составляют 25,24% от общего числа иностранцев, посетивших данную провинцию, и являются лидерами [по численности туристов среди других стран] за первое полугодие", - сообщил телеканал.

За туристами из РФ следуют гости из Германии (1,19 млн или 22,96%) и 520 тыс. из Великобритании (10%). Кроме того, в десятку стран, направивших больше всего путешественников в Анталью, вошли Израиль, Казахстан, Литва, Нидерланды, Польша, Румыния и Украина, отмечает Haber global.

При этом только в июне поток туристов, прибывших воздушным транспортом, увеличился на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В июне в аэропорты Антальи прибыли 2,14 млн человек. В июне по числу туристов также лидируют россияне (525 тыс.), за ними идут немцы (363 тыс.) и поляки с британцами (по 168 тыс.).