Экс-глава Папской академии общественных наук считает возможной поездку понтифика в Москву

По мнению Стефано Дзаманьи, состоявшаяся поездка папского посланника по украинскому урегулированию вселяет оптимизм

РИМ, 1 июля. /ТАСС/. Бывший президент Папской академии общественных наук профессор Стефано Дзаманьи считает, что визит Папы Римского Франциска в Москву возможен, и состоявшаяся поездка папского посланника по украинскому урегулированию кардинала Маттео Дзуппи вселяет оптимизм.

"Папа Римский мог бы поехать в Москву, если позволит здоровье. Это уже не исключено, путь [для поездки Франциска в столицу РФ] был открыт", - сказал он в интервью, опубликованном в субботу в газете Il Fatto Quotidiano. Профессор положительно оценивает итоги поездки Дзуппи, который встретился в Москве с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, назвав эту встречу "очень значимой". Он отметил видную роль и влияние православной церкви в России.

По его мнению, не стоит обращать внимания на то, что США особо не высказывались по поводу мирной инициативы Ватикана. Он полагает, что основная причина конфликта на Украине - не из-за территорий, а "из-за сохранения однополярного мира во главе с США или перехода к многополярному мироустройству". "Мы знаем, что страны Глобального Юга понимают, что лучше перейти к многополярному миру, да и США начинают понимать, что сохранять однополярность более не имеет смысла, потому что это дорого с экономической точки зрения", - добавил профессор.

Дзаманьи считает экономический аспект решающим в вооруженных конфликтах. Профессор также убежден, что Запад должен подтолкнуть Киев к переговорам, предложив и гарантировав вхождение Украины в ЕС. По его мнению, это "обязательное условие, даже если страна не будет отвечать всем критериям".