Президент Грузии выступила за усиление контроля над русскими инвесторами

Как заявила Саломе Зурабишвили, она всегда блокирует заявки на получение гражданства от приехавших из России инвесторов русской национальности

ТБИЛИСИ, 1 июля. /ТАСС/. Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила за усиление контроля со стороны государства над русскими инвесторами, приезжающими в страну как из России, так и других стран.

"В условиях сегодняшних санкций обязательно должно быть больше надзора <...>, должен быть контроль над русскими инвесторами, которые иногда являются русскими из России, иногда - русскими с Кипра, иногда - русскими из Израиля и других мест", - заявила она на встрече с журналистами.

Кроме того, Зурабишвили заявила, что всегда категорически блокирует заявки на получение гражданства от приехавших из России инвесторов русской национальности. По ее словам, подобным предпринимателям достаточно того, что они могут получить в республике вид на жительство.

Зурабишвили также раскритиковала внесенный в парламент законопроект об упрощения получения гражданства соотечественниками. Она уверена, что инициатива по-прежнему содержит довольно сложное тестирование по истории и праву, что усложняет задачу этническим грузинам. Как отметила президент, законопроект лишь упрощает работу комиссии по вопросам гражданства, так как соискатели, не сдавшие тесты, не дойдут до этапа собеседования.

Ранее Зурабишвили неоднократно заявляла о необходимости контроля потока россиян в Грузию. Она выступала за ограничение срока безвизового режима для них до 90 дней, в настоящий момент они могут находиться в стране без визы в течение года.