В Москве около четверти миллиона человек приняли участие в празднике Курбан-байрам

В 2023 году он наступил 28 июня и длился три дня

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Порядка 250 тыс. человек приняли участие в религиозных мероприятиях в Москве в честь исламского праздника Курбан-байрам. Об этом сообщил ТАСС в субботу руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков.

"Всего на мероприятиях было около 250 тыс. человек. Мероприятия проходили и в районах, и в округах, и общинами собирались, и семьями, и в молельных комнатах - очень большое количество", - сказал Сучков.

Он уточнил, что массовые богослужения в честь Курбан-байрама в Москве состоялись по шести адресам: в четырех мечетях (Московской соборной мечети около Проспекта Мира, Исторической мечети на Большой Татарской улице, Мемориальной мечети на Поклонной горе, мечети "Ярдям" на улице Хачатуряна), а также на специально выделенных площадках в Сокольниках и Печатниках.

Праздник жертвоприношения Курбан-байрам - один из двух главных праздников в исламе. Даты проведения мусульманских праздников определяются согласно лунному календарю и астрономическим наблюдениям. В 2023 году Курбан-байрам наступил 28 июня, его празднование длится три дня.