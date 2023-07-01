День московского спорта в Лужниках планируют посетить свыше 200 тыс. человек

Как уточнили в мэрии, пространство олимпийского комплекса превратилось в ретроспективу достижений прославленных столичных спортсменов за последние 100 лет

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Мероприятия в День московского спорта в Лужниках могут посетить более 200 тыс. человек. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе мэра и правительства столицы.

"1 июля 2023 года в Лужниках проходит День московского спорта, посвященный 100-летию московского спорта. <...> Ожидается, что День московского спорта в Лужниках посетят свыше 200 тыс. человек", - значится в сообщении.

Как уточнили в мэрии, на один день пространство олимпийского комплекса "Лужники" превратилось в ретроспективу достижений прославленных столичных спортсменов за последние 100 лет. Большая часть активностей посвящена именно этой знаковой цифре: 100 колец на стритболе, 100 настольных столов для тенниса и т. д. На центральной площади установлены интерактивные фотозоны, где гости могут своими глазами увидеть хронику спортивной истории Москвы.

"Для гостей подготовлено более 30 тематических площадок: шахматы, мини-футбол, легкая атлетика, массовые тренировки на велотренажерах, фестиваль фигурного катания на Малой спортивной арене, экстремальные виды спорта, брейк-данс, растяжка и др. Для самых юных посетителей открыта детская зона с беговелами, занятиями по гимнастике, аквагримом и радиоуправляемыми машинками", - добавили в пресс-службе.

Звездные наставники

Кроме того, сегодня в Лужниках профессиональные спортсмены и тренеры помогают желающим испытать свои силы и научиться чему-то новому. Организовано специальное пространство для фанатов, где по предварительной регистрации можно встретиться с известными атлетами и взять у них автограф.

"В числе приглашенных гостей - фигуристы Алексей Ягудин, Алина Загитова, Евгения Медведева, Анна Щербакова, Камила Валиева и Александра Трусова, гимнасты Алексей Немов и Яна Кудрявцева, шахматист Сергей Карякин, футболист Артем Дзюба, фехтовальщица Карина Азнавурян и др. В рамках Дня московского спорта в Лужниках пройдут соревнования по силовой атлетике", - отмечается в сообщении.

Также на Большой спортивной арене "Лужников" состоится финал Медийной футбольной лиги. В кубковом матче сойдутся команды 2Drots и "Родина медиа". Впервые в сезонах футбольной Медиалиги пройдет матч за третье место, в котором за бронзовые медали поборются "Амкал" и "Бей Беги".

"Во второй половине дня состоится концерт - музыкальный марафон от "Нового радио" с участием популярных артистов. Вход на День Московского спорта свободный, однако на некоторые активности необходимо предварительно зарегистрироваться на официальном сайте мероприятия day.moscow.sport", - анонсировали в пресс-службе мэра и правительства столицы.