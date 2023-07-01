В Пятигорске сотрудникам Росгвардии вручили госнаграды за мужество и отвагу

В пресс-службе Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии Российской Федерации сообщили, что также открыли памятник военнослужащим и сотрудникам ведомства

ПЯТИГОРСК, 1 июля. /ТАСС/. Сотрудникам Росгвардии в Пятигорске в День ветерана боевых действий вручили государственные награды за отвагу и мужество, а также открыли памятник военнослужащим и сотрудникам ведомства.

"Памятник военнослужащим и сотрудникам Росгвардии открыт в Пятигорске. <...> Перед началом церемонии генерал-полковник Сергей Захаров и полпред президента в СКФО Юрий Чайка вручили ряду росгвардейцев государственные награды. Командующий округом поблагодарил награжденных за проявленные отвагу и мужество, добросовестно исполненный воинский долг", - сообщили журналистам в пресс-службе Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии Российской Федерации. В пресс-службе ТАСС уточнили, что всего вручены 15 государственных наград.

Присутствующий на церемонии отец погибшего военнослужащего железноводского Центра специального назначения Фрейдун Бабаян поблагодарил собравшихся за сохранение памяти о сыне и его сослуживцах. Его сын Арсен Бабаян погиб в ходе СВО, он награжден двумя орденами Мужества, одним из них посмертно, его именем будет названа одна из улиц в Пятигорске.

"Почетное право зажечь Вечный огонь у мемориала было предоставлено генерал-полковнику Захарову. Память росгвардейцев собравшиеся почтили минутой молчания, после чего панихиду провел духовный наставник округа протоиерей Андрей Филиппов", - добавили в ведомстве.

Юнармейцы выпустили в небо белые воздушные шары, символизирующие души павших героев. Завершилось мероприятие возложением цветов к памятнику и прохождением личного состава торжественным маршем.

Как отметили в пресс-службе аппарата полпредства, по словам полпреда, памятник - это яркое подтверждение героизма росгвардейцев. "Благодаря самоотверженным действиям военнослужащих и сотрудников национальной гвардии обеспечиваются стабильность и безопасность на Северном Кавказе, выполняются сложнейшие задачи в ходе специальной военной операции", - подчеркнул Чайка, слова которого приводятся в сообщении.