В Орловской области учредили медаль "За помощь в специальной военной операции"

В пресс-службе правительства региона сообщили, что награду смогут получить граждане России и зарубежных стран, а также коллективы организаций

ТАСС, 1 июля. Губернатор Орловской области Андрей Клычков подписал указ об учреждении медали "За помощь в специальной военной операции". Ею будут награждать граждан, а также коллективы организаций за широкую помощь и поддержку участникам СВО, сообщили в субботу в пресс-службе правительства региона.

"В Орловской области учреждена медаль "За помощь в специальной военной операции". Соответствующий указ от 29 июня 2023 г. № 415 подписал губернатор Орловской области Андрей Клычков", - говорится в распространенном сообщении.

Поясняется, что награду смогут получить граждане России и зарубежных стран, а также коллективы организаций "за помощь и всестороннюю поддержку, оказанную участникам специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей".

В пресс-службе также отметили, что с запросом на представление к награждению могут обратиться руководители органов государственной власти Орловской области и иных государственных органов региона. Кроме того, этим правом наделяются руководители органов местного самоуправления, муниципалитетов области, а также организаций всех форм собственности, работающих в Орловской области.

Согласно сообщению, медаль "За помощь в специальной военной операции" представляет собой медальон, подвешенный на колодке. Он имеет форму круга золотистого цвета с матовой поверхностью. На лицевой стороне медальона рельефно изображены герб Орловской области, под ним две руки (военного - участника специальной военной операции и труженика Орловской области), соединенные в рукопожатии. На оборотной стороне медальона размещена рельефная надпись "За помощь в специальной военной операции 24.02.2022".