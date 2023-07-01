Экоактивисты попытались помешать проведению гей-парада в Лондоне

Полиция задержала семь человек за нарушение общественного порядка

ЛОНДОН, 1 июля. /ТАСС/. Активисты экологического движения Just Stop Oil остановили шествие участников ежегодного гей-парада в центре Лондона. Об этом в субботу сообщила пресс-служба Скотленд-Ярда.

"В 13:30 [15:30 мск] небольшая группа протестующих села на проезжую часть на выезде с площади Пикадилли на Даун-стрит, остановив движение участников лондонского прайд-парада. В 13:46 семь человек были задержаны за нарушение общественного порядка. В 13:47 проезжая часть была освобождена, и парад продолжился", - сообщили в столичном управлении полиции.

Члены Just Stop Oil пояснили, что протестуют против выступивших спонсорами парада компаний, которые "сильно загрязняют окружающую среду". Среди спонсоров мероприятия значатся американская авиакомпания United Airlines, а также Coca-Cola, логотипы которой были нанесены на грузовик, перед которым сели на асфальт активисты.

"В момент, когда большая часть культурного мира отказывается от связей с этими токсичными отраслями, такое партнерство позорно для ЛГБТК+ сообщества", - заявили в Just Stop Oil, подчеркнув, что из-за "ускорения социального распада", вызванного изменением климата, "одним из первых страдает" именно ЛГБТ-сообщество.

Лондонский прайд является крупнейшим мероприятием такого рода в Соединенном Королевстве, он отсчитывает свою историю с 1972 года. По оценкам организаторов сегодняшнего мероприятия, в шествии приняли участие 35 тыс. человек, а всего на улицы Лондона по случаю проведения фестиваля вышло до 1 млн человек.