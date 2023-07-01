В Санкт-Петербурге демонтировали вывеску "ЧВК Вагнер Центр"

Представители центра сообщили, что это связано с переездом основной части на производственные площади

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Вывески со здания "ЧВК Вагнер центр" на Зольной улице в Санкт-Петербурге демонтировали. Причиной стал переезд его основной части, сообщили в субботу представители "Вагнер центра" в Telegram-канале.

"Сегодня была снята вывеска "ЧВК Вагнер Центр". Главной причиной снятия стал переезд основной части "ЧВК Вагнер Центра" на производственные площади для улучшения взаимодействия с производственными подразделениями Центр", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "ЧВК Вагнер Центр" продолжит работать, но "уже в новом формате и на других площадках". Как передает с места корреспондент ТАСС, при этом этом символика ЧВК на стеклах осталась.

"ЧВК Вагнер Центр" открылся по этому адресу 4 ноября 2022 года. Было заявлено, что в комплексе зданий расположены места для бесплатного размещения изобретателей, проектировщиков, IT-специалистов, экспериментального производства и стартап-пространств.