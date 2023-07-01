В Москве приостанавливали движение на зеленой линии метро из-за инцидента с пассажиром

По данным столичного департамента транспорта, человек оказался на путях

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Поезда Замоскворецкой линии Московского метрополитена приостановили движение между станциями "Автозаводская" и "Орехово" из-за инцидента с пассажиром. Об этом сообщается в субботу в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На Замоскворецкой линии (2) нет движения поездов от "Автозаводской" до "Орехово" из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", - говорится в публикации.

Позже в департаменте сообщили, что движение восстановлено и вводится в график.