Пользователи в США сообщили о неполадках в работе Twitter

У людей возникли трудности с доступом к сайту, а также с работой приложения и микроблогов

ТАСС, 1 июля. Сбои в функционировании сервиса микроблогов Twitter наблюдались в субботу в Соединенных Штатах. Об этом сообщается на странице портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

По его сведениям, более 6,3 тыс. пользователей в США отметили нарушения в работе Twitter.

Как отмечает портал, 42% обративших внимание на неполадки столкнулись с трудностями с доступом к сайту, 40% отмечают сбои в работе приложения, 18% ограничены в просмотре ленты сервиса микроблогов.