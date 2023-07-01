Алиханов: возвращение этнических русских в РФ решит проблему нехватки рабочих рук

Губернатор Калининградской области отметил, что одним из инструментов для решения этого вопроса могла бы стать "карта русского"

КАЛИНИНГРАД, 1 июля. /ТАСС/. Возвращение в Россию даже 10% этнических русских, живущих в других странах, может решить проблему нехватки рабочих рук в РФ. Об этом заявил в субботу на форуме Всемирного русского народного собора, посвященном демографической, семейной и миграционной политике в России губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

"У нас только в Прибалтике миллион русских, <...> в Германии больше двух миллионов русских. У нас вообще, по самым скромным оценкам, этнических русских минимум 25 млн, живущих за рубежом. Даже если 10% из этого населения - из этих 25 млн - приедет, вернется в страну, это закроет подавляющее большинство проблем, связанных с нехваткой рабочих рук", - сказал Алиханов.

Он отметил, что одним из инструментов для решения этого вопроса могла бы стать "карта русского", которую областные власти предложили внедрить для предоставления возможности соотечественникам учиться работать в РФ, до принятия решения о переезде в страну на постоянное место жительства. Иметь возможность пользоваться такой привилегией должны все представители всех коренных народов России, у которых нет своей государственности, отметил Алиханов.

Калининградский губернатор отметил, что область нуждается в рабочих руках, обратив внимание на низкий уровень безработицы в регионе - менее 3,6%. При этом в области реализуется ряд проектов (например, строительство завода Росатома), для работы на которых потребуется большое количество людей, и касается это не только Калининградской области. Часто проблема решается за счет ввоза в страну трудовых мигрантов, например, из стран Азии. Однако, по словам Алиханова, не учитываются огромные расходы, которые связаны с социальной адаптацией таких мигрантов, их детей.

Кроме того, возникают косвенные расходы, связанные с организованной преступностью, которая развивается в закрытых этнических сообществах. "На мой взгляд, стило бы очень внимательно посчитать эти расходы, оценить их", - сказал Алиханов. Возвращение на Родину соотечественников могло бы стать альтернативой таким решениям.

О форуме

Форум МОО "Всемирный русский народный собор" проводится в Калининграде 1 и 2 июля. Его тема "Защита российской семьи: демографическая и миграционная политика". На форуме обсуждаются меры в области демографической, семейной и миграционной политики, необходимые для преодоления демографического кризиса и обеспечения устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации.

В повестке миграционная политика в отношении соотечественников, а также высококвалифицированных иностранных специалистов, рассматривающих Россию в качестве государства-убежища; новые подходы к регулированию внешней трудовой миграции с точки зрения обеспечения национальной безопасности, опережающего социально-экономического развития России.