В Чувашии педагоги получат звание народного учителя республики в октябре

Глава региона Олег Николаев отметил, что для его получения необходима поддержка своих коллективов

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Присвоение звания народного учителя Чувашии начнется в республике с октября. Об этом сообщил в субботу ТАСС глава региона Олег Николаев на всечувашском празднике Акатуй.

"Я думаю, что вполне возможно, что первые звания [народных учителей] могут быть присвоены ко Дню учителя в этом году, который мы традиционно отмечаем в начале октября", - сказал собеседник агентства.

Николаев добавил, что для получения звания педагогу необходимо получить поддержку своих коллективов. "Очевидно, что любое такое звание присуждается по инициативе либо трудового коллектива, либо общественной организации, либо соответствующих отраслевых профсоюзов. Ну и, конечно же, согласно положению, человек, который претендует на звание народного учителя, должен уже быть заслуженным учителем Чувашской Республики или заслуженным работником отрасли образования не менее чем в течение последних пяти лет", - сказал собеседник агентства.

Предложение о присвоении звания народного учителя принято 28 июня на заседании кабинета министров Чувашии в числе инициатив, приуроченных к Году педагога и наставника. Звание будет присваиваться учителям и преподавателям со стажем работы не менее 25 лет.