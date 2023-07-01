В Ростове-на-Дону отпраздновали День молодежи, ранее отмененный из-за ЧВК "Вагнер"

Мероприятие прошло в парке "Левобережный"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 июля. /ТАСС/. Масштабные праздничные мероприятия ко Дню молодежи, отмененные 24 июня в целях безопасности из-за ситуации с ЧВК "Вагнер", провели в субботу в Ростове-на-Дону. Главной площадкой торжеств стал парк "Левобережный", где состоялся концерт, передает корреспондент ТАСС.

В ростовском парке "Левобережный" субботним днем развернули более 30 уличных локаций. Были открыты всевозможные тематические площадки, лекторий, молодые люди ознакомились с картой форумов от Росмолодежи, подписали и отправили открытки участникам СВО, активно присоединялись к волонтерскому движению. На двух сценах выступили творческие коллективы и артисты.

На стадионе "Ростов-Арена" губернатор региона Василий Голубев встретился с молодежными активистами, поприветствовал гостей в парке "Левобережный" и вручил отличившимся за работу с молодежью знаки губернатора Ростовской области "За безупречную службу" и благодарственные письма.

"Мы должны чтить наше прошлое, победы наших дедов и прадедов, которые защитили страну от фашистской чумы. Поддерживать ребят, которые защищают государство, ее будущее, нас с вами, защищают будущее и память о подвиге дедов и прадедов. В Ростовской области прекрасные перспективы, потому что мы вместе строим прекрасный край. <…> Вы нужны своей стране, ей необходима энергия молодости, ее задор и оптимизм", - сказал Голубев, обращаясь к молодежи.

Торжества продолжил праздничный концерт с участием хедлайнера на главной сцене парка.

Запланированные ко Дню молодежи мероприятия в нескольких городах России были перенесены с 24 июня на неделю в целях безопасности. В частности, в Туле праздник отметили в пятницу, в Москве торжества проходят в эти выходные.