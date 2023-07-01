Итальянский парусник "Америго Веспуччи" отправился в кругосветное плавание

Предполагается, что корабль "станет послом программы "Сделано в Италии"

РИМ, 1 июля. /ТАСС/. Историческое итальянское парусное судно "Америго Веспуччи" вышло в кругосветное плавание. Проводить его в путь в порту Генуи собрались несколько министров, в том числе обороны, сельского хозяйства, туризма.

Как отметил глава оборонного ведомства Гуидо Крозетто, в этом плавании, рассчитанном на 20 месяцев, "корабль станет послом программы "Сделано в Италии", пронесет культуру, историю, гастрономию, традиции страны". Трехпалубный парусник, являющийся учебным судном для офицеров морской академии итальянских ВМС, побывает в 28 странах, зайдет в 31 порт, преодолеет три океана, уточняет агентство ANSA. Он был спущен на воду в 1931 году и представляет собой репродукцию линейного парохода-парусника середины XIX века.

В долгое плавание его провожала в небе пилотажная группа Frecce Tricolori. Кругосветка проходит под эгидой охраны культурного наследия ЮНЕСКО, а также в поддержку кампании в защиту морей.

"Попутного ветра и спокойного моря самому красивому кораблю на свете и его экипажу. Вы представите нашу страну во всей красе во всем мире, на пяти континентах", - написала премьер-министр Италии Джорджа Мелони в Twitter.