В Черкесске семейный фестиваль в честь Курбан-байрама собрал более 10 тыс. человек

Территорию мероприятия разделили на несколько тематических зон, где жители могли попробовать национальные блюда, также была организована викторина на знание традиций и обычаев

ЧЕРКЕССК, 1 июля. /ТАСС/. Семейный фестиваль в честь праздника Курбан-байрам (мусульманский праздник жертвоприношения, по-арабски - Ид аль-Адха) прошел в Черкесске в Карачаево-Черкесии с участием более 10 тыс. человек. Гости могли посетить мастер-классы по флористике и стрельбе из лука, попробовать национальные праздничные блюда.

"Участниками грандиозного фестиваля "Хицунов. Kurban Family Fest", состоявшегося сегодня на территории одного из крупнейших парков Северного Кавказа - Зеленого острова в Черкесске, в общей сложности стали более 10 тысяч жителей и гостей республики", - сообщили ТАСС организаторы мероприятия.

Территория была разделена на несколько тематических зон - помимо фуд-корта, где жители могли попробовать национальные блюда, мясные деликатесы и сладости, была организована викторина на знание традиций и обычаев. Для детей подготовили шоу мыльных пузырей, батуты, анимационное шоу, а также подарки за знание сур Корана наизусть. Женщины могли примерить хиджаб или в ходе мастер-классов научиться повязывать платок и собирать небольшие букеты. Мужчины поучаствовали в соревнованиях по армрестлингу и мастер-классах по стрельбе из лука.

"Курбан-байрам - важное событие для каждого мусульманина. Этот праздник пронизан глубокими смыслами, в том числе ценностью семьи и родственных отношений. Мы стремимся разделить со своими покупателями и гостями фестиваля радость значимого праздника и подарить всем добрые и яркие воспоминания в лучших национальных традициях", - обратили внимание в оргкомитете.