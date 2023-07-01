В Чувашии планируют запустить систему народного контроля для объектов детского туризма

Глава республики Олег Николаев отметил, что проект будет запущен уже в 2023 году

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Школьники Чувашии оценят с помощью системы народного контроля объекты, входящие в детские туристические маршруты. Об этом сообщил ТАСС в субботу глава республики Олег Николаев на всечувашском празднике Акатуй в московском парке Сокольники.

"В этом году мы хотим запустить народный контроль по принципу "Проверено ребенком", - сказал собеседник агентства.

Николаев добавил, что внедрить народный контроль поможет разработанный в республике "Дневник путешественника" для школьников. "В этом году, в Год счастливого детства, мы реализуем большую программу школьного туризма, <…> думаю, что удастся такой контроль качества внедрить", - уточнил глава республики.