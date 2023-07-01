Патриарх Кирилл заявил, что ценности Запада противоречат божественному замыслу

Предстоятель РПЦ пожелал всем хранить веру в сердце и отметил, что она не должна превращаться в культурную ценность, а должна соединять человека с богом

КАЛИНИНГРАД, 1 июля. /ТАСС/. Ценности, которые сейчас исповедует и продвигает Запад, противоречат божественному замыслу и бросают вызов христианским убеждениям, заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди после всенощного бдения в кафедральном соборе Христа Спасителя в Калининграде.

"Сегодня христианским убеждениям бросается тяжелейший вызов, связанный с безбожным развитием цивилизации, особенно там - на Западе. Когда формируются так называемые ценности, которые не могут быть ценностями по определению, потому что ценность человеческая - это в первую очередь то, что соответствует воле Божьей, то, что соответствует его замыслу о мире и о человеке. Все же что называется ценностями и противоречит божественному замыслу, это есть не ценность, это есть дьявольское искушение, это есть ложь, обман и погибель", - сказал патриарх.

Патриарх пожелал всем хранить веру в сердце и отметил, что она не должна превращаться в культурную ценность, а должна соединять человека с богом.

По данным официального сайта Московского патриархата, патриарх Кирилл прибыл в Калининград 30 июня. Он возглавил работу собрания духовенства Калининградской митрополии и встретился с членами секретариата всероссийского форума Всемирного русского народного собора. После избрания на Патриарший престол патриарх Кирилл оставался правящим архиереем Калининградской епархии. 21 октября 2016 года в пределах Калининградской области была образована Калининградская митрополия. Священный Синод принял к сведению и одобрил выраженную калининградцами просьбу оставить за патриархом временное управление Калининградской митрополией.