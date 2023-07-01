Глава УПЦ провел службу в Киево-Печерской лавре, из которой власти хотят изгнать монахов

Митрополиту Онуфрию сослужили управделами церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, епископ Ирпенский Лавр, епископ Бородянский Марк и духовенство обители

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Предстоятель канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Онуфрий провел богослужение в одном из храмов Киево-Печерской лавры, после того как украинские власти потребовали от монахов покинуть помещения обители до 4 июля. Об этом сообщил информационно-просветительский отдел УПЦ на сайте церкви.

"1 июля 2023 года, накануне четвертого воскресенья после Пятидесятницы, блаженнейший митрополит Киевский и всей Украины Онуфрий возглавил всенощное бдение в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре", - говорится в сообщении. Богослужение состоялось в храме в честь преподобного Агапита Печерского.

Предстоятелю сослужили управделами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, епископ Ирпенский Лавр, епископ Бородянский Марк и духовенство обители. На богослужении молились многочисленные прихожане и паломники монастыря, сообщает пресс-служба УПЦ.

Власти Украины приняли решение лишить монахов канонической УПЦ доступа к ряду корпусов Киево-Печерской лавры и требуют освободить помещения до 4 июля. Как сообщил адвокат Никита Чекман, выступающий в интересах УПЦ, соответствующее письмо поступило из министерства культуры. Требование властей Украины к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру безосновательно, это является самоуправством. Такую позицию изложили в УПЦ.

На Украине поставлена задача полностью запретить деятельность УПЦ, соответствующий законопроект по поручению президента страны Владимира Зеленского подготовлен правительством и внесен в парламент. Против священнослужителей УПЦ выдвигают обвинения в госизмене, вводят санкции, 13 иерархов лишены гражданства страны. Раскольники захватывают храмы канонической церкви, проводят собрания, на которых принимают решения о переподчинении религиозных общин. Местные власти лишают УПЦ права аренды земли под храмами. Как сообщал 9 июня Чекман, более 100 общин канонической церкви незаконно переведены в юрисдикцию раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ). Власти разорвали с УПЦ договор аренды Киево-Печерской лавры и требуют от монахов покинуть обитель.