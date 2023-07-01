Первый с 2022 года регулярный рейс из России приземлился на Кубе

Полет длился более 13 часов

ВАРАДЕРО /Куба/, 1 июля. /ТАСС/. Первый из России рейс после возобновления регулярного авиасообщения между двумя странами приземлился на Кубе, передает корреспондент ТАСС. Его выполнила авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот"), полет из московского аэропорта Шереметьево длился чуть более 13 часов.

Самолет, как и всегда при открытии новых рейсов, встречали водяной аркой. Пассажиров в аэропорту Варадеро встретили кубинцы, которые дарили прибывшим соломенные шляпы и небольшие розочки. Также в честь прилета для россиян исполнили национальные песни.

Рейс выполнен на самолете Boeing-777 на 457 пассажиров, загрузка почти 100%-ная.

Рейсы будут выполнять два раза в неделю, по четвергам и субботам. Как ранее отметил официальный представитель авиакомпании "Россия" Сергей Стариков, "спрос на билеты колоссальный", их стоимость начинается от чуть более 30 тыс. рублей за тариф без багажа. С сентября полетная программа будет расширена до трех рейсов в неделю.

О полетах между Россией и Кубой

Воздушное направление Россия - Куба является одним из старейших в истории "Аэрофлота". Первый регулярный рейс на Кубу был выполнен 10 июля 1962 года на лайнере Ту-114. После этого воздушное сообщение между странами прерывалось во время пандемии COVID-19 и после введения ограничений со стороны недружественных стран.

В мае 2023 года вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что Россия возобновит с 1 июля регулярное авиасообщение с Кубой. По его словам, соответствующая директива дана компании "Аэрофлот". По оценке вице-премьера, российский турпоток на Кубу в связи с запуском регулярных рейсов и чартеров может превысить допандемийный уровень и составить более 150 тыс. туристов.

В феврале 2023 года Росавиация сообщила, что российские авиакомпании смогут выполнять рейсы в Венесуэлу с посадкой на Кубе. Как поясняли в Росавиации, на практике это будет обозначать, что российские авиакомпании смогут осуществлять полеты по маршруту Москва - Варадеро (Куба) - Порламар (Венесуэла), а венесуэльские - по маршруту Каракас - Гавана (Куба) - Москва.