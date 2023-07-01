В Москве праздник Акатуй посетили около 15 тыс. человек

Мероприятие прошло в парке Сокольники

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Мероприятия национального праздника Республики Чувашия Акатуй, который прошел в субботу в московском парке Сокольники, посетили примерно 15 тыс. человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства Чувашии.

"По приблизительным подсчетам организаторов, сегодняшний праздник в московском парке Сокольники посетили примерно 15 тыс. человек. В Акатуе участвовали как чуваши, проживающие в Москве, так и чуваши из других регионов нашей страны. Конечно, сюда приехали и жители самой Чувашии. В течение дня мы видели, какой огромный интерес вызвал Акатуй у гостей Сокольников всех возрастов, потому что они не покидали центральную площадь парка до самого вечера, наслаждаясь концертом наших чувашских артистов", - сказали в пресс-службе.

Как отметил глава Чувашии Олег Николаев, беседуя с журналистами, Акатуй объединяет в себе три составляющих. "Первая - это благодарность за то, что удалось реализовать все запланированное в рамках весенних посевных работ. Вторая - это молитва о том, чтобы все удалось собрать, вырастить, убрать и положить в закрома, чтобы потом прокормить народ в течение зимы и еще раз посеять следующей весной. Третья составляющая - это дань уважения нашим предкам и соединение народных традиций во времени - из прошлого в сегодня, из сегодняшнего в завтра, все поколения тут объединены, культурный обмен сегодня в столице происходит", - пояснил Николаев, добавив, что на праздник приехали представители восьми диаспор и послы других стран.

Кроме того, как рассказал корреспонденту ТАСС советник полномочного представителя Чувашской Республики при президенте РФ Анатолий Григорьев, в Сокольниках были соблюдены все исторические традиции и колорит Акатуя, поэтому его можно считать одним из лучших за тридцатилетнюю историю проведения. "Борьба керешу, хоровод у дерева, где собралась вся Чувашия, все гости прошли по кругу, потому что это символ дружбы и символ общения. <…> Сегодняшний праздник - это квинтэссенция, эталон того, как надо проводить чувашский праздник. Его нужно проводить не ради танцев, не ради веселья, а ради его исторических событий, это праздник земледелия - сегодня и пахота была представлена, и рожь была представлена, и хлеб, который из ржи сделали, сегодня все это было представлено", - подчеркнул он.

По словам Григорьева, праздник Акатуй в Москве проводится с 1993 года и стабильно пользуется популярностью. "Он раньше проводился в Измайловском парке, потом на ВДНХ, затем у Дома народов России, а потом в период коронавируса мы проводили его по системе онлайн-офлайн. <…> Я думаю, что мы сегодня на уровень под 15 тыс. гостей праздника выходим. Когда мы проводили праздник на ВДНХ, то там максимально было примерно 14 тыс.", - пояснил он, добавив, что участвовал в организации 16 Акатуев.

Среди почетных гостей праздника также был и заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский, который в беседе с корреспондентом ТАСС отметил, что за 15 лет не видел Акатуя, который был бы лучше прошедшего в субботу в Сокольниках. "Меня 15 лет как народного артиста Чувашии приглашают на Акатуй, и лучшего праздника, чем сегодня в Сокольниках, я не видел. Тут собрались мои любимые артисты, в частности, Ирина Шоркина (заслуженная артистка Чувашской Республики - прим. ТАСС) также находится здесь, пусть ей за ее труд дадут звание Народной артистки Чувашии. <…> Я родился в маленьком татарском селе Шыгырдан (Батыревский район Чувашии - прим. ТАСС), и для меня Чувашия - самое близкое место, я в сознательном возрасте никогда не был в Шыгырдане, но я мечтаю, чтобы тело мое было похоронено в Санкт-Петербурге, а сердце мое - в Шыгырдане", - рассказал Садальский.

О празднике

Акатуй - один из самых важных национальных праздников чувашского народа, он воспевает любовь к родной земле и уважение к труду работников сельского хозяйства. В переводе "ака" означает "сев", "туй" - "свадьба".

С древних времен в этот праздник чуваши собирались, чтобы поздравить друг друга с приходом лета. Девушки водили хоровод и пели национальные песни. Мужчины и юноши устраивали спортивные соревнования керешу - это традиционная чувашская борьба на поясах. В этот день также проводились состязания по бегу, молодежь и дети участвовали в народных забавах. На Акатуй чуваши варили пиво и национальный суп шурпе.

Праздник проходит при поддержке Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы, правительства Чувашской Республики, чувашской национально-культурной автономии.