Маск снова изменил лимит числа твитов, которые можно прочитать за день

Такие ограничения владелец Twitter, по его словам, ввел из-за "крайне высокого уровня сбора данных и манипулирования системой"

ТАСС, 2 июля. Владелец сервиса микроблогов Twitter Илон Маск в субботу вновь изменил лимит во временных ограничениях на число твитов, которые пользователь может прочитать за день.

"Теперь до 10 тыс., 1 тыс. и 500 [лимит твитов для верифицированных учетных записей, не прошедших проверку и новых непроверенных учетных записей соответственно]", - написал Маск в Twitter.

Первоначальные ограничения предусматривали лимит в 6 тыс. сообщений в день для верифицированных учетных записей, 600 в день - для не прошедших проверку и 300 в день - для новых непроверенных учетных записей.

Спустя час после предыдущей публикации Маск написал, что лимит прочтения сообщений будет увеличен до 8 тыс. сообщений в день для верифицированных пользователей, "800 - для непроверенных и 400 - для новых непроверенных" пользователей Twitter.

Такие ограничения введены из-за "крайне высокого уровня сбора данных и манипулирования системой", уточнил Маск. Ранее в субботу портал Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов, сообщил о наблюдающихся сбоях в работе Twitter.

7 октября 2022 года Маск закрыл сделку на сумму $44 млрд по покупке компании Twitter. Сразу после этого он уволил нескольких членов руководства, в том числе генерального директора Парага Агравала и финансового директора Неда Сигала. Как следует из документов, размещенных в базе Комиссии по ценным бумагам и биржам США, Маск также распустил совет директоров и стал единоличным руководителем компании.