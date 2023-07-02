В Москве ожидаются переменная облачность и до 25 градусов тепла

Атмосферное давление составит 738 мм ртутного столба

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь и до плюс 25 градусов прогнозируются в Москве в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет от 23 до 25 градусов тепла. "Переменная облачность. Местами небольшой кратковременный дождь", - говорится в сообщении. В ночь на понедельник температура воздуха может опуститься до 13 градусов тепла.

Ветер западный и юго-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 738 мм ртутного столба.

В Подмосковье в воскресенье температура воздуха будет колебаться от 21 до 26 градусов тепла. В ночь на понедельник столбики термометров покажут от 10 до 15 градусов тепла.