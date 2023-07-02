В Минобрнауки сообщили, что Уральский НОЦ позволил создать более тысячи рабочих мест

Как пояснил директор по развитию центра Игорь Манжуров, речь идет не только о предприятиях, новые рабочие места появляются также в университетах и институтах РАН

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Уральский научно-образовательный центр способствовал созданию свыше тысячи высокотехнологических рабочих мест и разработал почти 500 новых востребованных образцов технологий и продукции, сообщили ТАСС в Минобрнауки РФ.

"Среди достижений УМНОЦ (Уральский межрегиональный научно-образовательный центр - прим. ТАСС) можно отметить следующие: 467 конкурентоспособных технологий и высокотехнологичной продукции, разработанных и переданных для внедрения в производство в реальном секторе экономики, 1 128 новых высокотехнологических рабочих мест", - сказали в министерстве.

Как пояснил ТАСС директор по развитию Уральского НОЦ Игорь Манжуров, речь идет о реальных рабочих местах, которые возникли на предприятиях - участниках проекта в результате деятельности центра. "Например, благодаря разработке нашими учеными новых технологий была заменена технологическая линия, и для нее потребовались совершенно другие сотрудники на совершенно новые функции. В таком случае сотруднику необходимо получить новое образование и новую специальность, предприятие, в свою очередь, устраивает его на новую должность", - сказал Манжуров.

По его словам, речь идет не только о предприятиях - новые рабочие места появляются в университетах и институтах РАН. "Новые ставки были открыты благодаря созданию на базе НОЦ нескольких молодежных лабораторий, в них трудоустраиваются не только молодые ученые, но и еще студенты, аспиранты вузов", - пояснил Манжуров.

В Минобрнауки добавили, что в настоящее время в состав УМНОЦ, наряду с вузами и научными учреждениями, входят 54 организации, представляющие реальный сектор экономики. В подавляющем большинстве эти предприятия участвуют в реализации одного из технологических проектов, включенных в программу деятельности центра. При этом в 2022 году в реализации двух технологических проектов принимали участие четыре предприятия и одна организация (ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат") проводила работы в рамках трех технологических проектов.

Уральский межрегиональный научно-образовательный центр мирового уровня "Передовые производственные технологии и материалы" организован по инициативе руководства Свердловской, Челябинской и Курганской областей.