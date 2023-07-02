Очередь из машин на Крымский мост со стороны Кубани увеличилась до 6,5 км

Время ожидания составляет до трех часов, сообщил министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко

ТАСС, 2 июля. Очередь из автомобилей на Крымский мост, образовавшаяся со стороны Краснодарского края, по состоянию на 08:00 мск воскресенья увеличилась до 6,5 км. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко.

"Маршрут через Крымский мост Краснодарский край- Республика Крым по состоянию на 08:00 пробка до 6,5 км, время ожидания до трех часов", - написал он

Ранее Лукашенко сообщил, что очередь из автомобилей на Крымский мост, образовавшуюся со стороны Республики Крым, полностью устранили к утру воскресенья, а со стороны Краснодарского края очередь сократилась с 5 до 3 км.

Пробка на Крымском мосту образовалась в субботу. К вечеру субботы она достигала 7 км со стороны Кубани. Для устранения очереди была усилена работа линий досмотра, а также сил обеспечения. Для граждан организовали выдачу питьевой воды.