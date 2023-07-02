Путин поздравил работников морского и речного флота с профессиональным праздником

Президент отметил, что отрасль развивается и набирает темпы благодаря высокому профессионализму и приверженности традициям ветеранов

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов морского и речного флота с профессиональным праздником. Телеграмма опубликована на сайте Кремля в воскресенье.

"Водный транспорт всегда играл большую роль в истории нашей страны, формировании единого экономического пространства, в развитии социальной сферы. Многие поколения ваших предшественников - моряков и речников - трудились с полной отдачей, настойчиво добивались поставленных целей", - говорится в поздравлении.

Президент убежден, что отрасль развивается и набирает темпы благодаря высокому профессионализму, приверженности традициям ветеранов.

Глава государства отметил стремительное развитие пассажирских и грузовых перевозок, береговой и логистической инфраструктуры, а также добавил, что безопасности судоходства уделяется приоритетное внимание, равно как внедрению инноваций и управленческих решений, повышению качества услуг.

"Впереди у вас серьезные, масштабные задачи по организации работы водного транспорта в новых регионах России, налаживанию перспективных партнерских связей и международных торговых коридоров, созданию востребованных туристических маршрутов", - подытожил глава государства, пожелав работникам отрасли успехов в реализации намеченных целей и всего наилучшего.