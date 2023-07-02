На юго-западе Москвы капитально отремонтировали здание детской музыкальной школы

В здании разместили актовый зал, классы для индивидуальных и групповых занятий

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Ремонт здания детской музыкальной школы на улице Марии Ульяновой в Москве завершен. В здании разместили актовый зал, классы для индивидуальных и групповых занятий, сообщается в воскресенье на официальном сайте мэра и правительства столицы.

"Завершен капитальный ремонт детской музыкальной школы, расположенной в Ломоносовском районе по адресу: улица Марии Ульяновой, дом 29а. Ранее здание принадлежало столичному департаменту образования и науки, а в 2019 году было передано в ведение детской музыкальной школы, подведомственной Департаменту культуры города Москвы", - говорится в публикации.

Там отмечается, что двухэтажное кирпичное здание с подвалом площадью почти 1,5 тыс. кв. м было построено по индивидуальному проекту в 1960 году, за 60 лет его конструкции пришли в негодность, а инженерные системы нуждались в полном обновлении. Специалисты заменили стропильную систему и металлическое покрытие кровли площадью 786 кв. м. В чердачном помещении провели работы по обеспечению температурно-влажностного режима, - это должно помочь избежать теплопотерь и будет препятствовать образованию сосулек. Дверные и оконные проемы были усилены, также выполнена гидроизоляция фундаментов площадью более 430 кв. м.

"В ходе капитального ремонта оборудовали вентилируемый фасад с утеплением площадью 917 кв. м. В качестве утеплителя был использован негорючий материал на основе базальта, а на специально установленных металлических направляющих закрепили декоративную клинкерную плитку. Такие фасады не только долговечны и надежны, они сохраняют тепло и полностью преображают внешний вид старого здания", - сказал первый замруководителя Департамента капитального ремонта Москвы Антон Мельников, чьи слова приводятся на сайте.

Кроме того, в рамках капремонта здания были заменены системы электроснабжения, отопления, холодного и горячего водоснабжения, канализации, а также вентиляции и кондиционирования. Также выполнено устройство слаботочных систем, в том числе телефонизации, радиофикации, телевещания, электрочасофикации и звонковой сигнализации. Приведены в порядок входные группы, которые стали более удобными для маломобильных учащихся.

Модернизация "дома музыки"

"На первом этаже разместили актовый зал, классы для индивидуальных и групповых занятий, а также медпункт. На втором этаже тоже обустроили классы. Стены оштукатурили и покрасили матовой прочной водно-дисперсионной краской разных оттенков. Все работы провели в соответствии с едиными требованиями к интерьерам московских школ искусств", - сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Там добавляется, что в классах установлены светильники отраженного света. Напольные покрытия общей площадью почти 1,5 тыс. кв. м выполнены из износостойких виниловых материалов, а также ламината и керамогранитной плитки.

Так как в теплое время года во дворе музыкальной школы планируется проводить концерты и другие мероприятия, была оборудована площадка со сценой в стиле парковых эстрад 1950-х годов. Также сделаны дорожки и разбит газон. Существующие зеленые насаждения были сохранены и высажены дополнительные.