В Крыму пройдет первый турнир по киберспорту с участием представителей новых регионов

Финал состоится в Симферополе в День народного единства

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июля. /ТАСС/. Первый киберспортивный турнир "Единая Малороссия" с участием спортсменов из новых регионов РФ пройдет осенью в Крыму при поддержке Фонда президентских грантов. Финал состоится в Симферополе в День народного единства, сообщил ТАСС президент федерации компьютерного спорта Республики Крым Александр Малов.

Проект серии киберспортивных турниров "Единая Малороссия" стал победителем второго конкурса Фонда президентских грантов, он предполагает вовлечение в соревнования не менее 200 человек, в том числе из новых регионов РФ.

"Инициатива проведения такого турнира исходила от самих киберспортсменов - у нас появляется все больше ребят из числа беженцев и переселенцев, многие из них довольно успешно занимаются киберспортом, некоторые сегодня стали одними из лучших игроков за Крым. Кроме того, сейчас, в условиях санкций и в целом сложной геополитической ситуации, важно консолидировать все это в России", - считает Малов.

По его словам, первый турнир пройдет в сентябре, площадки для всех желающих будут организованы в Симферополе, Евпатории, Керчи, Ялте. Участие в турнире бесплатное.

"Первый турнир пройдет в сентябре. Мы рассчитываем, что в составе каждой команды будет не менее 60% спортсменов из числа беженцев и переселенцев, возраст участников - от 18 до 34 лет. После нескольких отборочных турниров по двум командным дисциплинам будет гранд-финал в Симферополе 4 ноября, в День народного единства", - рассказал Малов.

Сумма гранта составила 497 тыс. рублей, софинансирование организаторов - более 1,1 млн рублей. Средства гранта пойдут на аренду техники и сопутствующие расходы по проекту, призовой фонд организаторы сформируют самостоятельно.