Мишустин поздравил работников морского и речного флота с профессиональным праздником

По словам премьер-министра, крупные проекты в отрасли водного транспорта реализуются, несмотря на санкции

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов морского и речного флота, отметив важность этой транспортной отрасли. Поздравительная телеграмма опубликована в воскресенье на сайте правительства.

"Важно, что, несмотря на санкционное давление, отрасль динамично развивается. Успешно сформирована новая логистика внешнеторгового обмена, продолжается реализация крупных инвестиционных проектов, поступательный рост грузооборота морских портов", - говорится в сообщении.

Была сформирована новая логистика внешнеторговых отношений, а также ведется активная работа по внедрению инноваций и цифровых технологий автономного судоходства, отметил премьер.

Глава правительства добавил, что в структуру современного водного транспорта входят крупнейший в мире ледокольный флот и более 60 морских портов.

Мишустин поблагодарил работников речного и морского флота за самоотверженный труд и выразил особую признательность ветеранам отрасли за преданность своему признанию. "Всем работникам отрасли желаю крепкого здоровья, благополучия и процветания. Удачи во всех начинаниях и счастливого плавания", - заключил премьер.

2 июля 2023 года в России отмечается День работников морского и речного флота - профессиональный праздник моряков и речников транспортного флота России, судоремонтников и других специалистов данной отрасли. Дата празднуется с 1981 года ежегодно в первое воскресенье июля согласно указу Президиума Верховного Совета СССР "О праздничных и памятных днях" от 1 октября 1980 года.