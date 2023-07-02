Короля зулусов госпитализировали в связи с возможным отравлением

По словам главы администрации королевской семьи Мангосуту Бутелези, Мисузулу КаЗвелитини "находится под наблюдением врачей и чувствует себя хорошо"

ПРЕТОРИЯ, 2 июля. /ТАСС/. Король зулусов 48-летний Мисузулу КаЗвелитини, вступивший на престол меньше года назад в результате ожесточенной борьбы, экстренно госпитализирован по подозрению в отравлении. Об этом сообщил в воскресенье глава администрации королевской семьи принц Мангосуту Бутелези в официальном коммюнике.

"Находившийся в гостях у короля советник Ксаба внезапно скончался с подозрением на отравление, - говорится в нем. - Одновременно стало плохо и королю, который заподозрил, что также мог быть отравлен. Он немедленно обратился за медицинской помощью в Эсватини. Мне сообщили, что король не стал лечиться в ЮАР на том основании, что оба его родителя лечились в Южно-Африканской Республике и впоследствии умерли".

Бутелези добавил, что "король находится под наблюдением врачей и чувствует себя хорошо". Как сообщает южноафриканская телерадиокорпорация SABC, монарх был доставлен в больницу соседней Эсватини в субботу.

КаЗвелитини вступил в права короля зулусов в октябре 2022 года после того, как его отец Гудвилл Звелитини умер от коронавируса. Коронации предшествовала ожесточенная борьба внутри королевской семьи, так как на трон претендовали другие дети скончавшегося монарха. У Звелитини было шесть жен и остались 26 детей.

Зулусский престол считается самым престижным среди традиционных лидеров ЮАР. Зулусы - самый многочисленный народ республики, насчитывающий 11 млн человек. Король зулусов не имеет политической власти, однако является моральным авторитетом и символом своего народа.