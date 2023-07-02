Минтранс увеличил количество постов досмотра у Крымского моста

Часть работников перераспределили с Крымской стороны на Краснодарскую

ТАСС, 2 июля. Количество постов досмотра увеличено у Крымского моста, часть работников перераспределены с Крымской стороны на Краснодарскую, где время ожидания в пробке составляет пять часов. Об этом сообщается в воскресенье в официальном Telegram-канале Минтранса Крыма.

"Минтранс России увеличил количество постов досмотра. С утра часть работников перераспределено с Крымской стороны на Краснодарскую. При постоянно прибывающем транспорте, на данный момент, остановили рост очереди. Ведется оптимизация досмотровых работ", - говорится в публикации.

Как сообщил министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко, очередь из автомобилей на Крымский мост, образовавшуюся со стороны Республики Крым, полностью устранили к утру воскресенья, по состоянию на 11:00 пробка 0,1 км. Со стороны Краснодарского края очередь на 11:00 утра составляет 7 км, время ожидания - до 5 часов.

Пробка на Крымском мосту образовалась в субботу. К вечеру субботы она достигала 7 км со стороны Кубани. Для устранения очереди была усилена работа линий досмотра, а также сил обеспечения. Для граждан организовали выдачу питьевой воды.