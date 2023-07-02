Переправу через Керченский пролив в Крым ожидают более 300 грузовиков

На месте работают волонтеры

ТАСС, 2 июля. Более 300 грузовиков стоят в очереди на Керченскую переправу со стороны Краснодарского края в Крым по состоянию на воскресенье. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

"В очереди на Керченскую переправу 2 июля находится 303 транспортных средства. Они расположены на накопительной парковке в поселке Ильич. На месте работают волонтеры. Остальные накопительные площадки выведены в резерв", - говорится в сообщении.

Уточняется, что за минувшие сутки два парома перевезли в Крым 315 автомобилей и 398 пассажиров.

Движение грузовых автомобилей грузоподъемностью более 1,5 тонны по Крымскому мосту временно ограничено с 11 декабря 2022 года. О снятии ограничений будет объявлено дополнительно. Движение легкового транспорта и автобусов по Крымскому мосту в обе стороны осуществляется в штатном режиме.