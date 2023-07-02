Арктический плавучий университет попал в шестибалльный шторм в Баренцевом море

Судно находится примерно в 19 милях от берега, неподалеку от мыса Бритвин Южного острова Новой Земли

БАРЕНЦЕВО МОРЕ, 2 июля. /ТАСС/. Арктический плавучий университет - 2023 на научно-исследовательском судне "Профессор Молчанов" попал в шестибалльный шторм в Баренцевом море вблизи Южного острова Новой Земли, передает с борта корреспондент ТАСС.

Ощущается очень сильная качка, перемещаться по судну трудно, при этом стоит солнечная погода.

Как пояснили ТАСС на мостике, на 09:00 мск порывы восточного ветра достигали 20 м/с, штормило примерно на шесть баллов, ветер дул в нос кораблю. Сейчас судно находится примерно в 19 милях от берега, неподалеку от мыса Бритвин Южного острова Новой Земли. "Сейчас немного стихает, порывы ветра до 15,5 м/с, но такая "болтанка" будет продолжаться сутки, может, 1,5 <...>", - добавили на мостике.

Заместитель начальника экспедиции по образовательной программе и общим вопросам Алексей Никифоров сообщил ТАСС, что часть участников экспедиции не очень хорошо переносит качку, они находятся в своих каютах. Все оборудование закреплено, не пострадало. "Тем не менее мы продолжаем образовательную программу для тех, кто чувствует себя лучше и смог дойти до зала", - сказал Никифоров.

"Профессор Молчанов" направляется на север Баренцева моря, где запланирован океанологический разрез от острова Сальм Земли Франца-Иосифа до мыса Желания Новой Земли.

Арктический плавучий университет - это совместный проект Северного Арктического федерального университета и Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Экспедиции АПУ проводятся с 2012 года. Партнерами и спонсорами проекта являются Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, банк "ВТБ", ПАО "Новатэк", ПАО "ГМК "Норильский никель", правительство Архангельской области, Русское географическое общество.