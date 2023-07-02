В Псковской области отменили особый противопожарный режим

Его ввели в июне из-за жаркой погоды

ПСКОВ, 2 июля. /ТАСС/. Власти Псковской области отменили особый противопожарный режим, введенный в июне из-за жаркой погоды. Соответствующее постановление правительства региона опубликовано на портале нормативных правовых актов Псковской области.

"Правительство Псковской области постановляет отменить со 2 июля особый противопожарный режим", - говорится в тексте документа.

В конце июня температура воздуха на территории региона держалась на отметке около плюс 30 градусов, в связи с чем был введен также запрет на посещение лесничеств в 11 муниципалитетах. В настоящее время на территории региона практически каждый день идут дожди, а температура воздуха составляет около 23 градусов тепла.

На период действия особого противопожарного режиме в регионе было запрещено также разводить костры, сжигать мусор на лесной территории и выжигать растительность на земельных участках вблизи лесов. Нарушителям требований пожарной безопасности грозило административное наказание - штраф в размере от 10 тыс. до 800 тыс. рублей.