Мобильный оператор "Феникс" заявил о возможных перебоях со связью и интернетом в Мариуполе

Причиной стали повреждения на волоконно-оптических линиях

ДОНЕЦК, 2 июля. /ТАСС/. Проблемы с мобильным интернетом и голосовыми вызовами могут наблюдаться в Мариуполе из-за повреждений на волоконно-оптических линиях. Об этом в воскресенье сообщается в Telegram-канале мобильного оператора "Феникс".

"Ввиду повреждений на волоконно-оптических линиях связи наблюдается деградация сервисов мобильной связи на территории города Мариуполя. Специалисты профильных служб уже работают над решением этой проблемы", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что предоставление услуг связи будет восстановлено после завершения аварийно-восстановительных работ.