2 июля, 10:31

Австралия первой в мире разрешила экстази и псилоцибин для лечения ПТСР и депрессии

Jeff Greenberg/ Universal Images Group via Getty Images
© Jeff Greenberg/ Universal Images Group via Getty Images

Препараты на основе психоактивных веществ пациенты смогут использовать только под контролем врачей

СИДНЕЙ, 2 июля. /ТАСС/. Австралия стала первой страной мира, легализовавшей использование психоактивных веществ в качестве препаратов для лечения посттравматического расстройства и депрессии. Об этом в воскресенье сообщает телеканал Sky News Australia со ссылкой на Австралийское управление терапевтических товаров (TGA).

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Как отмечается в заявлении регулятора, "лицензированные психиатры могут назначать препараты, содержащие метилендиокси метамфетамин [МДМА] или псилоцибин, при определенных состояниях психического здоровья с 1 июля 2023 года". "МДМА может быть использован для лечения посттравматического стрессового расстройства, а псилоцибин - при депрессии, устойчивой к лечению", - указали в TGA.

В управлении ранее пояснили, что такое решение принято из-за отсутствия достаточного эффективных способов лечения этих расстройств. При этом отмечается, что препараты на основе психоактивных веществ пациенты смогут использовать только под контролем врачей, а сами лекарства будут отнесены к категории "препаратов, применяющихся под строгим контролем и только в медицинских целях". В случае их незаконного распространения они будут считаться "запрещенными наркотическими веществами". 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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