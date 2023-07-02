Австралия первой в мире разрешила экстази и псилоцибин для лечения ПТСР и депрессии

Препараты на основе психоактивных веществ пациенты смогут использовать только под контролем врачей

СИДНЕЙ, 2 июля. /ТАСС/. Австралия стала первой страной мира, легализовавшей использование психоактивных веществ в качестве препаратов для лечения посттравматического расстройства и депрессии. Об этом в воскресенье сообщает телеканал Sky News Australia со ссылкой на Австралийское управление терапевтических товаров (TGA).

Как отмечается в заявлении регулятора, "лицензированные психиатры могут назначать препараты, содержащие метилендиокси метамфетамин [МДМА] или псилоцибин, при определенных состояниях психического здоровья с 1 июля 2023 года". "МДМА может быть использован для лечения посттравматического стрессового расстройства, а псилоцибин - при депрессии, устойчивой к лечению", - указали в TGA.

В управлении ранее пояснили, что такое решение принято из-за отсутствия достаточного эффективных способов лечения этих расстройств. При этом отмечается, что препараты на основе психоактивных веществ пациенты смогут использовать только под контролем врачей, а сами лекарства будут отнесены к категории "препаратов, применяющихся под строгим контролем и только в медицинских целях". В случае их незаконного распространения они будут считаться "запрещенными наркотическими веществами".