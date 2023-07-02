В Москве около 5 тыс. человек приняли участие в "Красочном забеге"

Его приурочили к 100-летию Московского спорта

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. "Красочный забег" прошел в Москве в девятый раз. В этом году, как и в прошлом, в нем приняли участие около 5 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе организаторов забега в воскресенье.

"5 км, четыре красочные зоны и около 5 тыс. участников: <...> в столице в девятый раз прошел Красочный забег - один из самых ярких фан-ранов этого бегового сезона. В 2023 году забег организован при поддержке Департамента спорта города Москвы и был приурочен к 100-летию Московского спорта", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что "Красочный забег" - один из самых необычных стартов бегового сообщества. В этот раз бегунов ждала обновленная дистанция: маршрут забега прошел по территории Олимпийского комплекса "Лужники", мимо Аллеи славы и Лужнецкой набережной. Старт забега расположился на улице Лужники, а финиш организовали возле Дворца спорта "Лужники".

Во время забега личное время участников не замеряется, а финишное время фиксируется только у трех самых быстрых мужчин и женщин. Первым среди мужчин стал Сергей Конякин, его результат составил 14 минут 52 секунды. Второе место занял Илларион Худеев. Он пробежал дистанцию за 15 минут 10 секунд. Третьим к финишу пришел Евгений Хохлов с результатом 15 минут 28 секунд. Среди женщин лучший результат показала Юлия Конякина, преодолевшая дистанцию за 16 минут 33 секунды. Второе место досталось Екатерине Слободкиной. Ее результат составил 17 минут 12 секунд. Третьей финишировала Валентина Ермолаева, пробежавшая 5 км за 18 минут 23 секунды.

"На финише все участники получили памятные значки, а победители и призеры - кубки с символикой забега и подарки от организаторов и партнеров, а также денежные вознаграждения. Призовой фонд составил 60 тыс. рублей. По традиции многие бегуны вышли на старт в костюмах - в этом году на трассе можно было увидеть фараона, мумию, танцоров балета, Карлсона и многих других. В рамках забега прошел конкурс на лучший костюм - в этом году в обновленном формате, ведь победителей выбирали не организаторы, а сами бегуны в Telegram-канале организаторов. Среди лучших нарядов - стюардесса, купидон и даже Пирамидоголовый - вымышленный монстр из серии компьютерных игр", - добавили в пресс-службе.

Помимо этого, накануне "Красочного забега" также по традиции участники старта вместе с благотворительным фондом "Искорки добра" собирали "Коробки храбрости" для маленьких подопечных фонда. Все желающие могли принести вещи и игрушки, которые впоследствии будут переданы в медицинские учреждения.