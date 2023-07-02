Лидию Федосееву-Шукшину перевели из больницы в реабилитационный центр

Дочь народной артистки РСФСР Ольга Шукшина рассказала о положительной динамике в состоянии ее матери

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Народную артистку РСФСР Лидию Федосееву-Шукшину, доставленную в одну из московских клиник 5 июня, перевели из больницы в реабилитационный центр, в ее состоянии наблюдается положительная динамика. Об этом ТАСС в воскресенье сообщила ее дочь Ольга Шукшина.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что 84-летней Федосеевой-Шукшиной якобы установили электрокардиостимулятор после инфаркта головного мозга, также у нее выявили сердечную недостаточность.

"Лидия Николаевна была выписана из больницы, но не в домашние условия, а в реабилитационный центр. С таким диагнозом важна длительная реабилитация, восстановление двигательных функций. И этим будут постепенно, день ото дня заниматься, она уже четвертый день там находится. Это частный реабилитационный центр на территории Москвы", - сказала Шукшина.

Она отметила, что в самочувствии актрисы наблюдается положительная динамика. "Она двигается, с [чужой] помощью, но восстанавливается. Требуется время, кропотливое внимание", - добавила она.

Российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина родилась 25 сентября 1938 года. Она снималась в фильмах "Сверстницы", "Печки-лавочки", "Калина красная" и других. В 1984 году ей было присвоено звание народной артистки РСФСР.