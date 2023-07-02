В Москве началась реставрация колокольни старообрядческого храма Святой Екатерины

Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что рабочим предстоит привести в порядок кирпичную кладку звонницы, воссоздать утраченные декоративные элементы, купола и кресты

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Специалисты приступили к работам по реставрации колокольни старообрядческого храма Святой Екатерины в Москве. Об этом сообщил в воскресенье в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"Началась реставрация колокольни старообрядческого храма Святой Екатерины. Предстоит привести в порядок кирпичную кладку звонницы, воссоздать утраченные декоративные элементы, купола и кресты. Также будут установлены системы молниезащиты и заземления", - написал Собянин.

Он напомнил, что двухъярусную звонницу построили в 1915 году. В XIX - начале ХХ столетия на участке Бауманской улицы между Ольховской и Спартаковской было владение купцов Карасевых. В особняке располагался храм старообрядцев, после его перенесли в трехэтажный дом во дворе усадьбы, пристроили колокольню.

В 1979 году дом снесли. Звонница сохранилась, но начала разрушаться. Чтобы сохранить памятник московской старины, несколько лет назад было принято решение о выделении целевой субсидии на проведение необходимых работ, добавил мэр.

"Реставраторы детально изучили постройку и архивные документы. Сейчас специалисты уже установили строительные леса и приступают к восстановлению архитектурного облика колокольни", - уточнил Собянин.