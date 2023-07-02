Число платных мест в магистратуре новой системы не превысит количество бюджетных

Как отметили в Минобрнауки, круг лиц, имеющих право на обучение в магистратуре за счет федерального бюджета, расширят

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Минобрнауки РФ планирует регламентировать число платных мест в программах специализированного высшего образования в новой системе, оно не должно превышать число бюджетных, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

"В рамках новой системы высшего образования предлагается осуществлять отбор образовательных и научных организаций, имеющих право реализовывать программы специализированного высшего образования, регламентировать количество платных мест, которое не должно превышать общего числа бюджетных мест", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в новой системе круг лиц, имеющих право на обучение в магистратуре за счет федерального бюджета, будет расширен. Так, на бюджетные места смогут поступить как выпускники программ бакалавриата и специалитета в рамках текущей системы образования, так и базовых программ в рамках новой. "Особенности приема на этот уровень образования в настоящее время прорабатываются совместно с академическим, профессиональным сообществом, представителями рынка труда с учетом сроков обучения, установленных по образовательным программам базового высшего образования", - говорится в сообщении.