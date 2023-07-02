Путин на следующей неделе встретится с выпускниками школы госуправления

В графике президента также значится участие в саммите ШОС

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе, как намечается, встретится с выпускниками Высшей школы госуправления РАНХиГС, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Да. Планируется", - сказал представитель Кремля о намеченной встрече. Такое общение Путина с выпускниками школы кадрового резерва традиционно проводится в последние годы.

На будущей неделе в графике президента РФ также значится участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Саммит ШОС намечен на 4 июля, он пройдет в видеоформате. Как ранее сообщал помощник главы российского государства Юрий Ушаков, Путин в этот день будет работать со своими коллегами по ШОС. Он заверял, что Москва придает действительно приоритетное значение сотрудничеству в ШОС.

По данным программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1", у Путина также ожидаются регулярные совещания с членами правительства и постоянными членами Совета безопасности РФ.