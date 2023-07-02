Префект Парижа заявил об отсутствии проблем с расизмом у французской полиции

По словам Лорана Нуньеса, контроль на дорогах будет затрагивать всех нарушителей "вне зависимости от их национальности"

ПАРИЖ, 2 июля. /ТАСС/. Префект парижской полиции Лоран Нуньес, комментируя призыв ООН заняться решением проблемы расизма в правоохранительных органах Франции, заявил, что во французской полиции этой проблемы нет.

"Я шокирован использованием этого термина. В полиции нет расизма. Мы боремся против правонарушителей, которые угрожают жизни других людей, и мы продолжим это делать", - сказал он в воскресенье в эфире телеканала BFM.

Нуньес добавил, что контроль на дорогах будет затрагивать всех нарушителей "вне зависимости от их национальности". "Полицейские не принимают во внимание эту характеристику [происхождение]", - подчеркнул он.

Беспорядки во Франции начались после того, как 27 июня 17-летний водитель погиб после отказа выполнить требования дорожного патруля. Полицейский, который выстрелил во французского подростка алжирского происхождения, взят под стражу.

Ранее Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) рекомендовало Франции заняться решением проблемы расизма и расовой дискриминации в правоохранительных органах в связи с убийством полицейскими подростка. Официальный представитель УВКПЧ Равина Шамдасани указала на "важность обеспечения проведения мирных собраний". Также она озвучила призыв управления к французским властям обеспечить, чтобы применение силы полицией против прибегающих к насилию элементов в демонстрациях всегда соответствовало принципам законности, необходимости, пропорциональности и недискриминации.