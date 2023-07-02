В Херсонской области в Новой Каховке увеличили штат сотрудников миграционной службы МВД

В администрации Новокаховского городского округа отметили, что сотрудники принимают заявления на оформление гражданства России шесть дней в неделю

ГЕНИЧЕСК, 2 июля. /ТАСС/. Штат сотрудников миграционной службы МВД России увеличен в Новой Каховке Херсонской области из-за значительно роста числа желающих получить российское гражданство. Об этом в воскресенье сообщается в Telegram-канале администрации Новокаховского городского округа.

"В связи со значительным увеличением количества желающих получить гражданство РФ, в Новой Каховке увеличен штат сотрудников миграционной службы МВД РФ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники миграционной службы принимают заявления на оформление гражданства России шесть дней в неделю. Тем не менее, в миграционной службе приняли решение увеличить время приема граждан.

Как сообщал в середине июня врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, российское гражданство получили уже более 120 тыс. жителей региона, проживающих на контролируемой РФ части области. Власти рассчитывают, что все жители освобожденных территорий региона получат российский паспорт до конца лета.