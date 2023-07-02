Главой Межпарламентской ассамблеи православия избрали депутата от Польши

Как сообщил источник в МАП, делегации из России, Белоруссии и Сирии не были допущены на заседание

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Депутат парламента Польши Евгений Чиквин был избран на пост президента Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) вместо депутата Госдумы Сергея Гаврилова, при этом делегации из России, Белоруссии и Сирии не были допущены на заседание XXX Генеральной ассамблеи МАП в Греции из-за давления Украины и США. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС источник в МАП.

"На прошедшее заседание Генеральной ассамблеи МАП, подготовка к которому проводилась греческой стороной под давлением Украины, поддерживаемой американскими дипломатами и лояльными СМИ, не были допущены делегации из России, Белоруссии и Сирии. В ходе Генеральной ассамблеи на пост президента МАП был избран депутат польского парламента Евгений Чиквин", - сказал источник.

По его словам, украинская сторона потребовала снять с поста президента МАП представителя российского парламента - депутата Госдумы Сергея Гаврилова, занимавшего пост президента МАП с 2018 года, и вывести россиян из руководства органов ассамблеи. "Эти требования были продублированы в местных СМИ, в том числе близких к Константинопольскому патриархату. В частности, [издание] Orthodox Times присоединилось к антироссийской позиции, осудив "полномасштабное вторжение РФ в Украину" и заявив о недопустимости осуществления руководства европейской организацией представителями России. Нападкам была подвергнута Русская православная церковь во главе с патриархом Кириллом, а также президент РФ Владимир Путин", - рассказал источник.

Он отметил, что несмотря на то, что положения о "вторжении на Украину" были учтены в итоговой декларации Генеральной ассамблеи МАП, депутаты в своих выступлениях все же избегали критики России и ее президента. В целом, по мнению собеседника агентства, прошедшее заседание показало неспособность европейских парламентов отстоять собственные национальные интересы и независимость, в том числе в религиозной сфере.

"Высока вероятность того, что после такого развития событий МАП перестанет быть интересной для парламентариев организацией, поскольку потеряет возможность партнерских отношений с ведущими православными странами - Россией и Белоруссией - на основе духовных, исторических, культурных традиций, усугубляя [тем самым] ослабление исторических связей между народами", - заключил источник.

XXX Генеральная ассамблея Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) проходила с 29 июня по 2 июля. МАП объединяет политиков из 20 стран. Ассамблея состоит из парламентских делегаций, членами которых являются православные депутаты, преимущественно из европейских стран. Штаб-квартира секретариата организации находится в Афинах.