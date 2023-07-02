Пробка на Крымский мост со стороны полуострова увеличилась до 1 км

Со стороны Кубани она составляет 7 км, сообщил министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко

ТАСС, 2 июля. Очередь из автомобилей на Крымский мост, образовавшаяся со стороны Крыма, по состоянию на 16:00 мск воскресенья увеличилась до 1 км, со стороны Кубани она составляет 7 км. Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко.

"Маршрут через Крымский мост Краснодарский край - Республика Крым по состоянию на 16:00 пробка 7 км, время ожидания до 4 часов Маршрут через Крымский мост Республика Крым -Краснодарский край по состоянию на 16:00 пробка до 1 км. Время ожидания 40 минут", - уточнил он.

Ранее Лукашенко сообщил, что очередь из автомобилей на Крымский мост, образовавшуюся со стороны Республики Крым, полностью устранили к утру воскресенья, по состоянию на 14:00 пробка была 0,2 км. Со стороны Краснодарского края очередь на 14:00 часов составляла 8 км, время ожидания - до 5 часов.

По информации Минтранса Крыма, количество постов досмотра в воскресенье было увеличено у Крымского моста, часть работников перераспределены с Крымской стороны на Краснодарскую.

Пробка на Крымском мосту образовалась в субботу. К вечеру субботы она достигала 7 км со стороны Кубани. Для устранения очереди была усилена работа линий досмотра, а также сил обеспечения. Для граждан организовали выдачу питьевой воды.