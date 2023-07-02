2 июля, 13:58

В Мариуполе восстановили работу мобильной связи и интернета

Она ранее была нарушена из-за повреждений на волоконно-оптических линиях

ДОНЕЦК, 2 июля. /ТАСС/. Специалисты восстановили работу мобильной связи и интернета в Мариуполе, нарушенную ранее в воскресенье из-за повреждений на волоконно-оптических линиях. Об этом сообщается в Telegram-канале мобильного оператора "Феникс".

"По результатам аварийно-восстановительных работ в Мариуполе восстановлены сервисы подвижной радиотелефонной связи ГУП ДНР "РОС", - говорится в сообщении.

Ранее в воскресенье мобильный оператор "Феникс" сообщал, что в Мариуполе из-за повреждений на волоконно-оптических линиях могут наблюдаться проблемы с мобильным интернетом и голосовыми вызовами. 

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